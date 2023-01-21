Украина завоевала 9 медалей на соревнованиях по стрельбе в Хорватии

Детали

Чемпионами в командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м. стали Павел Коростылев, Олег Омельчук и Виктор Банькин. В этом уже упражнении среди женщин серебро завоевали Вилена Бевз, Полина Колесникова и Юлия Коростылева.

Бронзовый дубль сделали в командных соревнованиях украинские винтовочники. Сначала на третью ступень пьедестала взошли Виктория Сухорукова, Дарья Тихова и Снежана-София Пакликовская. А впоследствии их успех повторили Сергей Кулиш, Олег Царьков и Андрей Колесников.

В целом украинская сборная завершила турнир на первом месте в общем зачете с девятью медалями в копилке (3-2-4).

Напомним

Украинский биатлонист Дмитрий Грущак завоевал серебро в гонке преследования на 12,5 км в Америке.