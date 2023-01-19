Україна отримала срібло на перегонах переслідування

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Спортсмен приніс Україні третю медаль Всесвітньої зимової Універсіади, що триває в американському Лейк-Плесіді.

Стартувавши сьомим, представник Сумського державного університету, припустився лише однією помилки на чотирьох вогневих рубежах і другим прийшов на фініш, поступившись 48 секундами лише господарю траси Бйорну Вестервельту.

Нагадаємо

Шорт-трекістка Ксенія Адаменко стала шостою у фіналі В та посіла підсумкове 13-те місце на дистанції 1500 метрів на чемпіонаті Європи-2023. Вона вийшла до фіналу чемпіонату Європи з шорт-треку.