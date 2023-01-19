Украина получила серебро на гонках преследования

Детали

Спортсмен принес Украине третью медаль Всемирной зимней Универсиады, проходящей в американском Лейк-Плэсиде.

Стартовав седьмым, представитель Сумского государственного университета, допустил лишь одну ошибку на четырех огневых рубежах и вторым пришел на финиш, уступив 48 секундами лишь хозяину трассы Бьорну Вестервельту.

Напомним

Шорт-трекистка Ксения Адаменко стала шестой в финале В и заняла итоговое 13-е место на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы-2023. Она вышла в финал чемпионата Европы по шорт-треку.