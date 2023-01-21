Україна отримала перше "золото" на Всесвітній зимовій Універсіаді в США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Перше “золото” збірної України на Всесвітній зимовій Універсіаді у американському Лейк-Плесіді (США). Її отримав Михайло Харук. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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Сноубордист Михайло Харук став чемпіоном у паралельному гігантському слаломі. Хлопець є студентом Національного університету фізичного виховання і спорту.
У скарбничці збірної України 4 медалі: одне "золото", одне "срібло" та три "бронзи" зимової Універсіади-2023. 22 січня — заключний день змагань.
Нагадаємо
Девʼять медалей вибороли українські спортсмени на змаганнях Гран-прі з кульової стрільби у хорватському Осієку. У результаті Україна отримала перше місце.