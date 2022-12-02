Украина получила часть гранта от США в размере 1,5 млрд долларов: куда пойдут деньги

Детали

По данным Минфина, это первый транш грантовых средств из 4,5 млрд долларов, предоставленных Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

"Привлеченные грантовые средства от Целевого фонда многих доноров будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и тому подобное", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним

24 ноября Европейский парламент утвердил выделение Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи.