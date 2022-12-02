Україна отримала частину гранту від США у розмірі 1,5 млрд доларів: куди підуть кошти

Деталі

За даними Мінфіну, це перший транш грантових коштів з 4,5 млрд доларів, які були надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

"Залучені грантові кошти від Цільового фонду багатьох донорів буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо

24 листопада Європейський парламент затвердив виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги.