Україна отримала частину гранту від США у розмірі 1,5 млрд доларів: куди підуть кошти
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Україна отримала грант від Сполучених Штатів Америки з Цільового фонду Світового банку. До Державного бюджету надійшла частина гранту у розмірі 1,5 млрд доларів, передає УНН із посиланням на повідомлення Мінфіну.
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За даними Мінфіну, це перший транш грантових коштів з 4,5 млрд доларів, які були надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".
"Залучені грантові кошти від Цільового фонду багатьох донорів буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо", - йдеться у повідомленні відомства.
Нагадаємо
24 листопада Європейський парламент затвердив виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги.