Украина освоила в прошлом году на 22,1% больше капинвестиций

“В январе — декабря 2017 года предприятиями и организациями за счет всех источников финансирования освоено 412,8 млрд грн капитальных инвестиций, что на 22,1% больше объема капитальных инвестиций за соответствующий период 2016 года”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что основным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 69,9% общего объема.

Весомые доли капитальных инвестиций освоено в машины, оборудование и инвентарь и транспортные средства — 47,6% всех инвестиций, в здания и сооружения — 44,8%. На капитальный ремонт активов направлено 38,8 млрд грн капитальных инвестиций (9,4% от общего объема).

Напомним, за 9 месяцев 2017 года капитальные инвестиции в промышленность увеличились на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 87,1 млрд грн.