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Україна освоїла минулого року на 22,1% більше капінвестицій

Україна освоїла минулого року на 22,1% більше капінвестицій

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Протягом 2017 року українські підприємства та організації освоїли на 22,1% більше капітальних інвестицій, ніж у 2016 році. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.

“У січні — грудні 2017 року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 412,8 млрд грн капітальних інвестицій, що на 22,1% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2016 року”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 69,9% загального обсягу.

Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби — 47,6% усіх інвестицій, у будівлі та споруди — 44,8%. На капітальний ремонт активів спрямовано 38,8 млрд грн капітальних інвестицій (9,4% від загального обсягу).

Нагадаємо, за 9 місяців 2017 року капітальні інвестиції у промисловість збільшилися на 26,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і становили 87,1 млрд грн.

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