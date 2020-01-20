Украина опустилась в инновационном рейтинге Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В 2020 году Украина заняла 56 место среди 60 стран и территорий мира в Индексе инноваций Bloomberg, оставив позади Вьетнам, Египет, Казахстан и Макао (Китай), передает УНН.
Так, в Индексе инноваций Bloomberg 2020 года, первое место заняла Германия, закончив шестилетнюю серию побед Южной Кореи и опустив ее на второе место.
Третье место занял Сингапур, четвертое – Швейцария, а пятое – Швеция, в то время как США с прошлого года опустились на одну ступеньку - на 9 место.
Отметим, что в этом году Украина стала 56, тем самым опустившись на три ступени по сравнению с результатами 2019 года, когда заняла 53 место.
В рейтинг также попала Польша (25 место), Россия (26), Эстония (36), Латвия (37) и Литва (38).
"Рейтинг пролил свет на способность стран к инновациям, что является ключевой темой ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, который проходит 21-24 января", - сообщают в компании.
Ежегодный Индекс инноваций Bloomberg уже восьмой год подряд анализирует десятки критериев, используя семь основных показателей, среди которых расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных публичных компаний.
Напомним, Украина в 2019 году выпала из топ-50 наиболее инновационных стран мира по версии Bloomberg.