Україна опустилася в інноваційному рейтингу Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У 2020 році Україна зайняла 56 місце серед 60 країн і територій світу в Індексі інновацій Bloomberg, залишивши позаду В'єтнам, Єгипет, Казахстан і Макао (Китай), передає УНН.
Так, в Індексі інновацій Bloomberg 2020 року, перше місце зайняла Німеччина, закінчивши шестирічну серію перемог Південної Кореї і опустивши її на друге місце.
Третє місце зайняв Сінгапур, четверте - Швейцарія, а п'яте - Швеція, в той час як США з минулого року опустилися на одну сходинку - на 9 місце.
Відзначимо, що в цьому році Україна стала 56-ою, тим самим опустившись на три ступені в порівнянні з результатами 2019 року, коли займала 53 місце.
У рейтинг також потрапила Польща (25 місце), Росія (26), Естонія (36), Латвія (37) і Литва (38).
"Рейтинг пролив світло на здатність країн до інновацій, що є ключовою темою щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, який проходить 21-24 січня", - повідомляють в компанії.
Щорічний Індекс інновацій Bloomberg вже восьмий рік поспіль аналізує десятки критеріїв, використовуючи сім основних показників, серед яких витрати на дослідження і розробки, виробничі потужності та концентрацію високотехнологічних публічних компаній.
Нагадаємо, Україна в 2019 році випала з топ-50 найбільш інноваційних країн світу за версією Bloomberg.