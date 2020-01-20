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Україна опустилася в інноваційному рейтингу Bloomberg

Київ • УНН

 • 14661 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. У 2020 році Україна зайняла 56 місце серед 60 країн і територій світу в Індексі інновацій Bloomberg, залишивши позаду В'єтнам, Єгипет, Казахстан і Макао (Китай), передає УНН.

Україна опустилася в інноваційному рейтингу Bloomberg

Так, в Індексі інновацій Bloomberg 2020 року, перше місце зайняла Німеччина, закінчивши шестирічну серію перемог Південної Кореї і опустивши її на друге місце.

Третє місце зайняв Сінгапур, четверте - Швейцарія, а п'яте - Швеція, в той час як США з минулого року опустилися на одну сходинку - на 9 місце.

Відзначимо, що в цьому році Україна стала 56-ою, тим самим опустившись на три ступені в порівнянні з результатами 2019 року, коли займала 53 місце.

У рейтинг також потрапила Польща (25 місце), Росія (26), Естонія (36), Латвія (37) і Литва (38).

"Рейтинг пролив світло на здатність країн до інновацій, що є ключовою темою щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, який проходить 21-24 січня", - повідомляють в компанії.

Щорічний Індекс інновацій Bloomberg вже восьмий рік поспіль аналізує десятки критеріїв, використовуючи сім основних показників, серед яких витрати на дослідження і розробки, виробничі потужності та концентрацію високотехнологічних публічних компаній.

Нагадаємо, Україна в 2019 році випала з топ-50 найбільш інноваційних країн світу за версією Bloomberg.

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