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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 26380 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 41129 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 45977 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 95388 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 87739 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103194 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110171 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116930 просмотра

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Украина оказалась на пятом месте медального зачета Паралимпиады-2018

Украина оказалась на пятом месте медального зачета Паралимпиады-2018

Киев  •  УНН

 • 18468 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Сборная Украины оказалась на пятой строчке медального зачета зимних Паралимпийских Игр-2018 в Пхенчхане в предпоследний день соревнований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный сайт Паралимпиады.

Сейчас в копилке Украины - 21 медаль, из которых шесть - золотых, семь - серебряных и восемь - бронзовых.

В очередной день соревнований Григорий Вовчинский принес нашей сборной "серебро" в классической лыжной гонке среди мужчин с поражением опорно-двигательного аппарата на 10 км.

Также Максим Яровой получил "бронзу" в соревнованиях в лыжной гонке на 7,5 км, показав результат 22:39,9 (+11,5).

Среди лидеров медального зачета - США на первом месте с 35 медалями, спортсмены из России - вторая ступень и 24 медали, третья - Канада, также 24 медали. Потеснила Украину сборная Германии, которая разместилась на четвертом месте с 16 медалями.

Украинские Национальные Новости

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