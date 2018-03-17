Украина оказалась на пятом месте медального зачета Паралимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сборная Украины оказалась на пятой строчке медального зачета зимних Паралимпийских Игр-2018 в Пхенчхане в предпоследний день соревнований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный сайт Паралимпиады.
Сейчас в копилке Украины - 21 медаль, из которых шесть - золотых, семь - серебряных и восемь - бронзовых.
В очередной день соревнований Григорий Вовчинский принес нашей сборной "серебро" в классической лыжной гонке среди мужчин с поражением опорно-двигательного аппарата на 10 км.
Также Максим Яровой получил "бронзу" в соревнованиях в лыжной гонке на 7,5 км, показав результат 22:39,9 (+11,5).
Среди лидеров медального зачета - США на первом месте с 35 медалями, спортсмены из России - вторая ступень и 24 медали, третья - Канада, также 24 медали. Потеснила Украину сборная Германии, которая разместилась на четвертом месте с 16 медалями.