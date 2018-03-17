Україна опинилася на п'ятій сходинці медального заліку Паралімпіади-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Збірна України опинилася на п'ятій сходинці медального заліку зимових Паралімпійських Ігор-2018 у Пхьончхані у передостанній день змагань. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційний сайт Паралімпіади.
Наразі у скарбничці України - 21 медаль, з яких шість - золотих, сім - срібних та вісім - бронзових.
У черговий день змагань Григорій Вовчинський приніс нашій збірній "срібло" у класичній лижній гонці серед чоловіків з ураженням опорно-рухового апарату на 10 км.
Також Максим Яровий здобув "бронзу" за змагання у лижній гонці на 7,5 км, показавши результат 22:39,9 (+11,5).
Серед лідерів медального заліку - США на першому місці з 35 медалями, спортсмени з Росії - друга сходинка і 24 медалі, третя - Канада, також 24 медалі. Потіснила Україну збірна Німеччини, яка розмістилася на четвертій сходинці з 16 медалями.