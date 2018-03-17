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Україна опинилася на п'ятій сходинці медального заліку Паралімпіади-2018

Україна опинилася на п'ятій сходинці медального заліку Паралімпіади-2018

Київ • УНН

 • 18468 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Збірна України опинилася на п'ятій сходинці медального заліку зимових Паралімпійських Ігор-2018 у Пхьончхані у передостанній день змагань. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційний сайт Паралімпіади.

Наразі у скарбничці України - 21 медаль, з яких шість - золотих, сім - срібних та вісім - бронзових.

У черговий день змагань Григорій Вовчинський приніс нашій збірній "срібло" у класичній лижній гонці серед чоловіків з ураженням опорно-рухового апарату на 10 км.

Також Максим Яровий здобув "бронзу" за змагання у лижній гонці на 7,5 км, показавши результат 22:39,9 (+11,5).

Серед лідерів медального заліку - США на першому місці з 35 медалями, спортсмени з Росії - друга сходинка і 24 медалі, третя - Канада, також 24 медалі. Потіснила Україну збірна Німеччини, яка розмістилася на четвертій сходинці з 16 медалями. 

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