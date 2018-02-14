Украина оказалась в тройке лидеров по уровню евроинтеграции среди стран ВП

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украина находится в лучшей тройке, но все еще уступает лидерство Молдове и Грузии. Об этом говорится в исследовании "Индекс Восточного партнерства", который в конце января был представлен в Брюсселе. Отчет содержит сравнительный анализ достижений и текущей ситуации в шести странах Восточного партнерства, передает УНН со ссылкой на документ.