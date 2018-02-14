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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 70399 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 86094 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 88805 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109460 просмотра

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Украина оказалась в тройке лидеров по уровню евроинтеграции среди стран ВП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украина находится в лучшей тройке, но все еще уступает лидерство Молдове и Грузии. Об этом говорится в исследовании "Индекс Восточного партнерства", который в конце января был представлен в Брюсселе. Отчет содержит сравнительный анализ достижений и текущей ситуации в шести странах Восточного партнерства, передает УНН со ссылкой на документ.

“Индекс Восточного партнерства” охватывает период с марта 2015 по декабрь 2016 год и отражает анализ европейской интеграции шести восточных партнеров Европейского Союза. В январе этого года он был представлен в Брюсселе.

Индекс имеет два параметра: “Приближение” — насколько страны Восточного партнерства имплементировали ключевые нормы ЕС и международные стандарты, а также “Взаимосвязь” — транснациональные связи между бизнес-средой, обществом, гражданами и правительствами в странах ВП и ЕС.

В тройке лидеров Индекса — Молдова, Украина и Грузия, с незначительной разницей в баллах. По обоим показателям индекса — “Взаимосвязь” и “Приближение” — Молдова является лидером, однако с очень незначительным перевесом над Грузией в “Взаимосвязи” и Украиной в “Приближении”.

Как отметил во время пресс-конференции внештатный научный сотрудник Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабик, Украине необходимо выполнить пять основных шагов для получения первенства среди стран ВП: продолжать внедрение Соглашения об ассоциации и правовое сближение ЗСТ и увеличить расходы на этот процесс, прилагать больше усилий для привлечения инвестиций, продолжать борьбу с коррупцией и повышать потенциал государства.

Напомним, П.Порошенко заявил, что членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО остаются стратегической целью, но это перспектива явно не 2018 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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