Украина оказалась в тройке лидеров по уровню евроинтеграции среди стран ВП
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украина находится в лучшей тройке, но все еще уступает лидерство Молдове и Грузии. Об этом говорится в исследовании "Индекс Восточного партнерства", который в конце января был представлен в Брюсселе. Отчет содержит сравнительный анализ достижений и текущей ситуации в шести странах Восточного партнерства, передает УНН со ссылкой на документ.
“Индекс Восточного партнерства” охватывает период с марта 2015 по декабрь 2016 год и отражает анализ европейской интеграции шести восточных партнеров Европейского Союза. В январе этого года он был представлен в Брюсселе.
Индекс имеет два параметра: “Приближение” — насколько страны Восточного партнерства имплементировали ключевые нормы ЕС и международные стандарты, а также “Взаимосвязь” — транснациональные связи между бизнес-средой, обществом, гражданами и правительствами в странах ВП и ЕС.
В тройке лидеров Индекса — Молдова, Украина и Грузия, с незначительной разницей в баллах. По обоим показателям индекса — “Взаимосвязь” и “Приближение” — Молдова является лидером, однако с очень незначительным перевесом над Грузией в “Взаимосвязи” и Украиной в “Приближении”.
Как отметил во время пресс-конференции внештатный научный сотрудник Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабик, Украине необходимо выполнить пять основных шагов для получения первенства среди стран ВП: продолжать внедрение Соглашения об ассоциации и правовое сближение ЗСТ и увеличить расходы на этот процесс, прилагать больше усилий для привлечения инвестиций, продолжать борьбу с коррупцией и повышать потенциал государства.
Напомним, П.Порошенко заявил, что членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО остаются стратегической целью, но это перспектива явно не 2018 года.