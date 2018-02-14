Україна опинилась в трійці лідерів за рівнем євроінтеграції серед країн СхП
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Україна перебуває в кращій трійці, проте все ще поступається лідерством Молдові та Грузії. Про це йдеться у дослідженні “Індекс Східного партнерства”, який наприкінці січня було презентовано у Брюсселі. Звіт містить порівняльний аналіз досягнень та поточної ситуації у шести країнах Східного партнерства, передає УНН з посиланням на документ.
“Індекс Східного партнерства” охоплює період з березня 2015 року по грудень 2016 року та відображає аналіз європейської інтеграції шести східних партнерів Європейського Союзу. У січні цього року він був представлений у Брюсселі.
Індекс має два параметри: “Наближення” — наскільки країни Східного партнерства імплементували ключові норми ЄС та міжнародні стандарти, а також “Взаємозв’язок” — транснаціональні зв’язки між бізнес-середовищем, громадянським суспільством, громадянами та урядами у країнах СхП та ЄС.
Загалом у трійці лідерів Індексу — Молдова, Україна та Грузія, із незначною різницею у балах. За обома показниками Індексу — “Взаємозв’язок” та “Наближення” — Молдова є лідером, проте з дуже незначною перевагою над Грузією у “Взаємозв’язку” та Україною у “Наближенні”.
Як зазначив під час прес-конференції позаштатний науковий співробітник Carnegie Endowment for International PeaceБалаш Ярабік, Україні необхідно виконати п’ять основних кроків для отримання першості серед країн СхП: продовжувати впровадження Угоди про Асоціацію і правового зближення ЗВТ та збільшити витрати на цей процес, докладати більше зусиль для залучення інвестицій, продовжувати боротьбу з корупцією та підвищувати потенціал держави.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що членство в Євросоюзі, як і вступ до НАТО залишаються стратегічною метою, але це перспектива явно не 2018 року.