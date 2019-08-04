Украина объявила состав сборной на домашний ЧЕ по прыжкам в воду
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. На чемпионате Европы по прыжкам в воду, который состоится с 5 по 11 августа в Киеве, Украина будет представлена 10-ю спортсменами, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию прыжков в воду.
В мужской программе от Украины будут выступать:
Олег Колодий - 1 м, 3 м, 3 м синхрон, команда
Станислав Олиферчик - 1 м, 3 м микст;
Александр Горшковозов - 3 м, 3 м синхрон
Олег Сербин - 10 м, 10 м синхрон
Алексей Середа - 10 м, 10 м синхрон, 10 м микст, команда.
Женщины:
Анна Арнаутова - 1 м;
Елена Федорова - 1 м, 3 м;
Виктория Кесарь - 3 м, 3 м синхрон, 3 м микст, команда
Анна Письменская - 3 м синхрон
София Лискун - 10 м, 10 м микст, команда.
Отметим, торжественное открытие состоится 5 августа.
Добавим также, кроме 12 комплектов наград на континентальном первенстве в Киеве будут разыгрываться и 4 олимпийские лицензии.