Україна оголосила склад збірної на домашній ЧЄ зі стрибків у воду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. На чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який відбудеться з 5 по 11 серпня у Києві, Україна буде представлена 10-ма спортсменами, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію стрибків у воду.
У чоловічій програмі від України виступатимуть:
Олег Колодій — 1 м, 3м, 3 м синхрон, команда
Станіслав Оліферчик – 1 м, 3 м мікст;
Олександр Горшковозов – 3 м, 3 м синхрон
Олег Сербін – 10 м, 10 м синхрон
Олексій Середа – 10 м, 10 м синхрон, 10м мікст, команда.
Жінки:
Анна Арнаутова – 1 м;
Олена Федорова – 1 м, 3 м;
Вікторія Кесарь – 3 м, 3 м синхрон, 3 м мікст, команда
Ганна Письменська – 3 м синхрон
Софія Лискун – 10 м, 10 м мікст, команда.
Зазначимо, урочисте відкриття відбудеться 5 серпня.
Додамо також, крім 12 комплектів нагород на континентальній першості у Києві розігруватимуться і 4 олімпійські ліцензії.