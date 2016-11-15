Украина ожидает от ЕС предоставления "безвиза" для украинских граждан - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украина ожидает от Европейского Союза на принятии решения о предоставлении украинским гражданам безвизового режима, а также ратификации соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления на собрании Европейской бизнес-ассоциации, передает УНН.
"Мы сегодня ожидаем, что Европейский Союз выполнит свои обязательства по внедрению безвизового режима для украинских граждан. Мы должны разрушить те все препятствия, которые мешают нам быстрой интеграции", - ударения он.
В.Гройсман также отметил, что Украина ожидает принятия решения о ратификации соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Напомним, ВР в среду, 16 ноября, должна обратиться к ЕС о предоставлении "безвиза" в ближайшее время.