Україна очікує від ЄС надання "безвізу" для українських громадян – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Україна очікує від Європейського Союзу на ухваленні рішення про надання українським громадянам безвізового режиму, а також ратифікації угоди про асоціацію з ЄС. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу на зборах Європейської бізнес-асоціації, передає УНН.
"Ми сьогодні очікуємо, що Європейський Союз виконає свої зобов’язання щодо впровадження безвізового режиму для українських громадян. Ми маємо зруйнувати ті всі перешкоди, які заважають нам швидкій інтеграції", - наголоси він.
В.Гройсман також наголосив, що Україна очікує ухвалення рішення про ратифікацію угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Нагадаємо, ВР у середу, 16 листопада, має звернутися до ЄС щодо надання "безвізу" найближчим часом.