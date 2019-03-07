Украина ожидает положительного решения по "скифскому золоту" в апелляции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Украина ожидает, что апелляционный суд в Амстердаме примет решение в пользу Украины по рассмотрению апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении в Украину "скифского золота". Об этом во время презентации книги "Крым за занавесом. Путеводитель зоной оккупации "заявил первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапаров, передает УНН.
"Позиция Украины мощная, у нас нет опасений, что будут решения (относительно апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении в Украину "скифского золота" - ред.) не в пользу Украины в принципе", - сказала Джапаров.
Напомним, в понедельник, 11 марта, в апелляционный суд Амстердама отправится украинская правительственная делегация на рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении в Украину "скифского золота".
Как сообщал УНН, Киев и музеи оккупированного Крыма в течение некоторого времени ведут судебную тяжбу за возвращение коллекции так называемого скифского золота. 14 декабря 2016 года суд в Амстердаме принял решение вернуть "скифское золото" Украины.