Оголосили склад делегації України на апеляцію щодо "скіфського золота"

КИЇВ. 7 березня. УНН. У понеділок, 11 березня, до апеляційного суду Амстердама відправиться українська урядова делегація на розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму щодо рішення про повернення в Україну “скіфського золота”. Про це під час презентації книги "Крим за завісою. Путівник зоною окупації" заявила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, передає кореспондент УНН.