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Оголосили склад делегації України на апеляцію щодо "скіфського золота"

Оголосили склад делегації України на апеляцію щодо "скіфського золота"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У понеділок, 11 березня, до апеляційного суду Амстердама відправиться українська урядова делегація на розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму щодо рішення про повернення в Україну “скіфського золота”. Про це під час презентації книги "Крим за завісою. Путівник зоною окупації" заявила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, передає кореспондент УНН.

"До апеляційного суду в Амстердамі (11 березня на розгляд питання про повернення в Україну “скіфського золота” – ред.), готується поїхати дуже висока і потужна урядова делегація (від України – ред.): перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, представник Мін'юсту, Мінкультури, МВС, українські музейники, які будуть захищати (українську – ред.) позицію", - сказала заступник міністра.

За її словами, побоювань, що буде рішення не на користь України, немає.

Також вона додала, що РФ обрала позицію використовувати цю ситуацію як додатковий майданчик для підживлення теорії, що таким чином захищає те, що належить народу Криму.

Нагадаємо, Київ і музеї окупованого Криму протягом деякого часу ведуть судову тяганину за повернення колекції так званого скіфського золота. 14 грудня 2016 року суд в Амстердамі ухвалив рішення повернути "скіфське золото" Україні.

В Амстердамі 11 березня розглянуть чергову апеляцію щодо "скіфського золота".

Як повідомляв УНН, музеї окупованого Криму готуються до продовження судових тяжб у справі щодо повернення Україні "скіфського золота".

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