Объявили состав делегации Украины на апелляцию по "скифскому золоту"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В понедельник, 11 марта, в апелляционный суд Амстердама отправится украинская правительственная делегация на рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма относительно решения о возвращении в Украину "скифского золота". Об этом во время презентации книги "Крым за занавесом. Путеводитель зоной оккупации" заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, передает корреспондент УНН.
"В апелляционный суд в Амстердаме (11 марта на рассмотрение вопроса о возвращении в Украину "скифского золота" - ред.), готовится поехать очень высокая и мощная правительственная делегация (от Украины - ред.): первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова, представитель Минюста, Минкульта, МВД, украинские музейщики, которые будут защищать (украинскую - ред.) позицию", - сказала замминистра.
По ее словам, опасений, что будет решение не в пользу Украины, нет.
Также она добавила, что РФ избрала позицию использовать эту ситуацию как дополнительную площадку для подпитки теории, что таким образом защищает то, что принадлежит народу Крыма.
Напомним, Киев и музеи оккупированного Крыма в течение некоторого времени ведут судебную тяжбу за возвращение коллекции так называемого скифского золота. 14 декабря 2016 года суд в Амстердаме принял решение вернуть "скифское золото" Украине.
В Амстердаме 11 марта рассмотрят очередную апелляцию по "скифскому золоту".
Как сообщал УНН, музеи оккупированного Крыма готовятся к продолжению судебных тяжб по делу о возвращении Украине "скифского золота".