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Україна очікує позитивного рішення щодо "скіфського золота" в апеляції

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Україна очікує, що апеляційний суд в Амстердамі прийме рішення на користь України стосовно розгляду апеляційної скарги музеїв окупованого Криму щодо рішення про повернення в Україну “скіфського золота”. Про це під час презентації книги “Крим за завісою. Путівник зоною окупації” заявив перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, передає УНН.

“Позиція України потужна, у нас не має побоювань, що будуть рішення (стосовно апеляційної скарги музеїв окупованого Криму щодо рішення про повернення в Україну „скіфського золота“ — ред.) не на користь України в принципі”, — сказала Джапарова.

Нагадаємо, у понеділок, 11 березня, до апеляційного суду Амстердама відправиться українська урядова делегація на розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму щодо рішення про повернення в Україну “скіфського золота”.

Як повідомляв УНН, Київ і музеї окупованого Криму протягом деякого часу ведуть судову тяганину за повернення колекції так званого скіфського золота. 14 грудня 2016 року суд в Амстердамі ухвалив рішення повернути “скіфське золото” Україні.

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