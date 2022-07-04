Украина ожидает около 60 млн тонн зерна на экспорт осенью, работа по разблокированию портов не останавливается - Зеленский

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"Реализация этого проекта (разблокировка экспорта – ред.) будет миссией непростой, но точно возможной. В этом заинтересованы точно мы, как экспортеры, в этом заинтересованы мы, чтобы наши фермеры продолжили работать и для следующего года, для следующего урожая. Для этого нужно, чтобы мы экспортировали все это зерно – ячмень, пшеницу, кукурузу и т.д. Вы знаете, 22 млн тонн сейчас заблокированы. Мы сегодня подробно проговорили с премьер-министром Швеции. Мы ожидаем около 60 млн тонн осенью, там будет действительно сложная ситуация", – сказал Зеленский.

"Параллельно с этим мы работаем на дипломатическом уровне, чтобы то зерно, которое украла россия, – оно в оккупированных портах, она уже это сделала, и она отправила корабли в те или иные государства – мы работали над тем, чтобы цивилизованные государства не забывали, что они цивилизованные и не принимали это зерно", - заявил президент.

Детали

Кроме этого, по словам Главы государства, Украина в этом направлении работает с Организацией объединенных наций, а также с турецкой стороной.

"Очень важный момент, чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблям тех или иных государств, кроме россии, которой мы не доверяем, безопасность кораблям тех или иных государств, которые будут приходить к нам для загрузки той или иной продукцией. Именно об этом сейчас идет речь в Турции", - сообщил он.

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