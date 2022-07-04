Україна очікує близько 60 млн тонн зерна до експорту восени, робота з розблокування портів не зупиняється - Зеленський

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"Реалізація цього проекту (розблокування експорту – ред.) буде місією непростою, але точно можливою. У цьому зацікавлені точно ми, як експортери, в цьому зацікавлені ми, щоб наші фермери продовжили працювати і для наступного року, для наступного врожаю. Для цього потрібно, щоб ми експортували все це зерно – ячмінь, пшеницю, кукурудзу тощо. Ви знаєте, 22 млн тонн зараз заблоковані. Ми сьогодні детально проговорили з прем'єр-міністром Швеції. Ми очікуємо близько 60 млн тонн восени, там буде дійсно складна ситуація", - сказав Зеленський.

"Паралельно з цим ми працюємо на дипломатичному рівні, щоб те зерно, яке вкрала росія, – воно в окупованих портах, вона вже це зробила, і вона відправила кораблі в ті чи інші держави – ми працювали над тим, щоб цивілізовані держави не забували, що вони цивілізовані, і не приймали це зерно", - заявив президент.

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Крім цього, за словами Глави держави, Україна на цьому напрямку працює з Організацією об'єднаних націй, а також із турецькою стороною.

"Дуже важливий момент, щоб хтось гарантував безпеку кораблям тих чи інших держав, окрім росії, якій ми не довіряємо, безпеку кораблям тих чи інших держав, які будуть приходити до нас для завантаження тією чи іншою продукцією. Саме про це зараз іде мова у Туреччині", - повідомив він.

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