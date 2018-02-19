Украина обогнала ОАР и поднялась в топ-20 медального зачета Олимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В медальном зачете 23 зимних Олимпийских игр в Южной Корее произошли значительные изменения после девятого соревновательного дня, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Благодаря выигранной первой медали, а именно “золотой”, фристайлистом Александром Абраменко, “желто-голубые” поднялись на 17 место в зачете и делят данную строку с Польшей.
Также Украина обогнала в таблице олимпийских атлетов из России — 20 место (3 “серебра”, 8 “бронзовых”).
Кроме того сменился лидер на вершине Норвегия двинулась с первой позиции Германию. В обоих национальных команд по 9-ть “золотых”, но у норвежцев 9 “серебряных”, 8 бронзовых наград против 5 “серебряных” и 4 “бронзовых в” бундестим ".
В пятерку лучших продолжают входить Канада (5, 5, 6) и США (5, 3, 2).
Добавим также, на Олимпиаде в Корее будет побит рекорд по количеству комплектов медалей (102) благодаря добавлению новых дисциплин в программу.