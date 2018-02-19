Україна обігнала ОАР та піднялася в топ-20 медального заліку Олімпіади-2018

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. В медальному заліку 23 зимових Олімпійських ігор у Південній Кореї відбулися значні зміни після дев'ятого змагального дня, передає УНН з посиланням на сайт змагань.

Завдяки виграній першій медалі, а саме “золотій”, фрістайлістом Олександром Абраменком, “жовто-блакитні” піднялися на 17 місце у заліку і ділить даний рядок із Польщею.

Також Україна обігнала в таблиці олімпійських атлетів з Росії — 20 місце (3 “срібла”, 8 “бронзових”).

Окрім того змінився лідер на вершині: Норвегія посунула з першої позиції Німеччину. У обох національних команд по 9-ть “золотих”, але в норвежців 9 “срібних”, 8 бронзових нагород проти 5 “срібних” та 4 “бронзових у “бундестім”.

До п’ятірки кращих продовжують входити Канада (5, 5, 6) і США (5, 3, 2).

Додамо також, на Олімпіаді в Кореї буде побитий рекорд за кількістю комплектів медалей (102) завдяки додаванню нових дисциплін в програму.

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