Украина не сможет стать членом ЕС до тех пор, пока не закончится война - вице-председатель Еврокомиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Украина не сможет стать членом ЕС, пока не закончится война. Об этом заявил вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Deutsche Welle, передает УНН.
Детали
Дипломат отметил, что прекращение войны – одно из условий вступления Украины в Евросоюз.
"Чрезвычайно важно немедленно начать процесс подготовки к вступлению — помочь Украине провести различные реформы и принять новые законы, которые проложат путь к членству".
Однако Тиммерманс отметил, что членство не может быть реализовано, пока российские солдаты все еще находятся на территории Украины.
"Но вся идея состоит в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло".
Ранее
Переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз начнутся весной 2023 года.
Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС.