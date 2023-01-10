Украина не сможет стать членом ЕС до тех пор, пока не закончится война - вице-председатель Еврокомиссии

Детали

Дипломат отметил, что прекращение войны – одно из условий вступления Украины в Евросоюз.

"Чрезвычайно важно немедленно начать процесс подготовки к вступлению — помочь Украине провести различные реформы и принять новые законы, которые проложат путь к членству".

Однако Тиммерманс отметил, что членство не может быть реализовано, пока российские солдаты все еще находятся на территории Украины.

"Но вся идея состоит в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло".

Ранее

Переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз начнутся весной 2023 года.

Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС.