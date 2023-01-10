Україна не зможе стати членом ЄС доти, доки не закінчиться війна - віце-голова Єврокомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Україна не зможе стати членом ЄС доти, доки не закінчиться війна. Про це заявив віце-голова Єврокомісії Франс Тіммерманс в інтерв'ю Deutsche Welle, передає УНН.
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Дипломат зазначив, що припинення війни – одна з умов вступу України до Євросоюзу.
"Надзвичайно важливо негайно розпочати процес підготовки до вступу — допомогти Україні провести різні реформи та ухвалити нові закони, які прокладуть шлях до членства".
Проте Тіммерманс зазначив, що членство не може бути реалізовано, допоки російські солдати все ще перебувають на території України.
"Але вся ідея полягає в тому, щоб Україна вийшла з цього конфлікту переможницею, суверенною, незалежною, вільною та мала можливість сама зробити цей вибір. І я думаю, що Україна бореться за те, щоби це сталося".
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Переговори щодо вступу України в Європейський Союз розпочнуться весною 2023 року.
Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС.