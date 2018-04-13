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Украина не останется без газа, если Россия остановит транзит - "Нафтогаз"

Украина не останется без газа, если Россия остановит транзит - "Нафтогаз"

Киев  •  УНН

 • 20715 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. На случай, если Россия не будет придерживаться своих слов и прекратит транзит газа через территорию Украины, у "Нафтогаза" есть стратегия. Об этом рассказал УНН уполномоченный по работе с органами государственной власти в НАК "Нафтогаз" Вадим Гламаздин на Киевском форуме по безопасности.

"Во-первых, я не говорил бы "после 2019 года", потому что даже в ситуации, которая есть сейчас, даже при всем желании помочь им физически построить "Северный поток-2", до 2019 года они почти наверняка не успеют. Но у нас есть понимание, у нас есть план действий на такой случай. Просто сейчас его немного рано обсуждать", - сказал представитель "Нафтогаза, отвечая на вопрос, есть ли у Украины стратегия на случай, если Россия не будет придерживаться обещаний и остановит транзит газа через Украину после окончания контракта.

Отвечая на вопрос, что будет с государством, если все же возникнет такая проблема, он отметил, что "Украина не останется без газа".

Как сообщал УНН, в Минюсте заявили, что "Нафтогаз" может подать в суд, если "Газпром" не выполнит обязательств по транзиту.

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