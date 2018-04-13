Україна не залишиться без газу, якщо Росія зупинить транзит — “Нафтогаз”

“По-перше, я не говорив би „після 2019 року“, тому що навіть в ситуації, яка є зараз, навіть при всьому бажанні допомогти їм фізично побудувати „Північний потік-2“, до 2019 року вони майже напевне не встигнуть. Але у нас є розуміння, у нас є план дій на такий випадок. Просто наразі його трохи рано обговорювати”, — сказав представник “Нафтогазу", відповідаючи на питання, чи має Україна стратегію на випадок, якщо Росія не дотримається обіцянок і зупинить транзит газу через Україну після закінчення контракту.

Відповідаючи на питання, що буде з державою, якщо все ж виникне така проблема, він зазначив, що “Україна не залишиться без газу”.

Як повідомляв УНН, у Мін'юсті заявили, що "Нафтогаз" може подати до суду, якщо "Газпром" не виконає зобов'язань щодо транзиту.