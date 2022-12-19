Украина не будет выполнять ультиматумы россии: Подоляк обратился к европейским партнерам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter обратился к европейским партнерам и заявил, что Украина не будет сдаваться и выполнять ультиматумы россии, передает УНН.
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"Европейским партнерам: 1. Украина не будет сдаваться и выполнять ультиматумы россии. 2. Нужно решить, что выгоднее: позволять уничтожать трансформаторы или предоставить ПРО. 3. Ускорить финал войны можно, только увеличив поставки артиллерии/танков. Даже в одностороннем порядке…”, – написал он.
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Напомним
Подоляк заявил, что Украина не готова на заключение "новых минских соглашений" в войне с россией.