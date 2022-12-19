Украина не будет выполнять ультиматумы россии: Подоляк обратился к европейским партнерам

Цитата

"Европейским партнерам: 1. Украина не будет сдаваться и выполнять ультиматумы россии. 2. Нужно решить, что выгоднее: позволять уничтожать трансформаторы или предоставить ПРО. 3. Ускорить финал войны можно, только увеличив поставки артиллерии/танков. Даже в одностороннем порядке…”, – написал он.

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Напомним

Подоляк заявил, что Украина не готова на заключение "новых минских соглашений" в войне с россией.