Подоляк: Україна не підписуватиме "нові мінські угоди"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Україна не готова на укладання "нових мінських угод "у війні з Росією. Це випливає із заяви на Twitter радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, передає УНН.
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“Подібний тип війни передбачає лише перемогу однієї зі сторін. Компромісів та нових “Мінськів” на користь російських убивць не буде. Росія має програти, забратися з України, заплатити за рахунками... Тільки так можна повернути світу безпеку, стабільність та передбачуваність”, — написав він.
Додамо
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter прокоментував мобілізацію у Росії, назвавши це “чарівними пігулками”, що дадуть змогу хоч якось відстрочити поразку.