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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Подоляк: ﻿Україна не підписуватиме "нові мінські угоди"

Подоляк: ﻿Україна не підписуватиме "нові мінські угоди"

Київ • УНН

 • 861563 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Україна не готова на укладання "нових мінських угод "у війні з Росією. Це випливає із заяви на Twitter радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, передає УНН.

Цитата

“Подібний тип війни передбачає лише перемогу однієї зі сторін. Компромісів та нових “Мінськів” на користь російських убивць не буде. Росія має програти, забратися з України, заплатити за рахунками... Тільки так можна повернути світу безпеку, стабільність та передбачуваність”, — написав він.

Додамо

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter прокоментував мобілізацію у Росії, назвавши це “чарівними пігулками”, що дадуть змогу хоч якось відстрочити поразку.

Українські Національні Новини

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