Подоляк: ﻿Украина не будет подписывать "новые минские соглашения"

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“Подобный тип войны предполагает только победу одной из сторон. Компромиссов и новых “минских” в пользу российских убийц не будет. Россия должна проиграть, забраться из Украины, заплатить по счетам... Только так можно вернуть миру безопасность, стабильность и предсказуемость”, — написал он.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter прокомментировал мобилизацию в России, назвав это “волшебными таблетками”, что позволят хоть как-то отсрочить поражение.