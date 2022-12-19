Подоляк: Украина не будет подписывать "новые минские соглашения"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Украина не готова на заключение "новых минских соглашений" в войне с Россией. Это следует из заявления на Twitter советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, передает УНН.
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“Подобный тип войны предполагает только победу одной из сторон. Компромиссов и новых “минских” в пользу российских убийц не будет. Россия должна проиграть, забраться из Украины, заплатить по счетам... Только так можно вернуть миру безопасность, стабильность и предсказуемость”, — написал он.
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter прокомментировал мобилизацию в России, назвав это “волшебными таблетками”, что позволят хоть как-то отсрочить поражение.