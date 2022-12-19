Україна не виконуватиме ультиматуми росії: Подоляк звернувся до європейських партнерів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter звернувся до європейських партнерів та заявив, що Україна не буде здаватися й виконувати ультиматуми росії, передає УНН.
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"Європейським партнерам: 1. Україна не буде здаватися й виконувати ультиматуми Росії. 2. Потрібно вирішити, що вигідніше: дозволяти нищити трансформатори чи надати ПРО. 3. Прискорити фінал війни можна, лише збільшивши постачання артилерії/танків. Навіть в односторонньому порядку…", - написав він.
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Нагадаємо
Подоляк заявив, що Україна не готова на укладання "нових мінських угод" у війні з росією.