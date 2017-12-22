Украина не должна платить за газ, который "Газпром" поставляет в ОРДЛО - "Нафтогаз"

"Стокгольмский арбитраж указал, что "Нафтогаз" не должен платить за объемы газа, которые были бы поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей любой другому лицу, кроме "Нафтогаза". Будущие поставки на указанные территории не затронут "Нафтогаз" к прекращению оккупации территорий на Востоке Украины. В любом случае такие поставки не будут зачислены в ежегодных контрактных объемов. Если коротко: кому "Газпром" отдавал этот газ в ОРДЛО, то ему пусть и платит", - идеться в сообщении.

Напомним, "Нафтогаз" выиграл арбитраж против "Газпрома" по всем спорным вопросам.

Как сообщал УНН, положительный эффект решений арбитража против "Газпрома" составляет более 75 млрд долларов.