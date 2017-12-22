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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Україна не повинна платити за газ, який “Газпром” постачає в ОРДЛО — “Нафтогаз”

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Згідно з рішення Стокгольмського арбітражу Україна не повинна платити за газ, який “Газпром” поставляв і постачатиме в ОРДЛО. Про це їдеться в повідомлені на сторінці “Нафтогаз Україна” в мережі Facebook, передає УНН.

Україна не повинна платити за газ, який “Газпром” постачає в ОРДЛО — “Нафтогаз”

“Стокгольмський арбітраж вказав, що "Нафтогаз" не мусить платити за обсяги газу, які були начебто поставлені на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей будь-якій іншій особі, ніж "Нафтогаз". Майбутні поставки на зазначені території не стосуватимуться "Нафтогазу" до припинення окупації територій на Сході України. В будь-якому разі такі поставки не будуть зараховані до щорічних контрактних обсягів. Якщо коротко: кому "Газпром" віддавав той газ в ОРДЛО, той йому хай і платить”, — їдеться у повідомлені.

Нагадаємо, "Нафтогаз" виграв арбітраж проти "Газпрому" за всіма спірними питаннями.

Як повідомляв УНН, "Нафтогаз" оцінив позитивний ефект рішень арбітражу у справах з "Газпромом" у понад 75 млрд доларів.

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