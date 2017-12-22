Україна не повинна платити за газ, який “Газпром” постачає в ОРДЛО — “Нафтогаз”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Згідно з рішення Стокгольмського арбітражу Україна не повинна платити за газ, який “Газпром” поставляв і постачатиме в ОРДЛО. Про це їдеться в повідомлені на сторінці “Нафтогаз Україна” в мережі Facebook, передає УНН.
“Стокгольмський арбітраж вказав, що "Нафтогаз" не мусить платити за обсяги газу, які були начебто поставлені на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей будь-якій іншій особі, ніж "Нафтогаз". Майбутні поставки на зазначені території не стосуватимуться "Нафтогазу" до припинення окупації територій на Сході України. В будь-якому разі такі поставки не будуть зараховані до щорічних контрактних обсягів. Якщо коротко: кому "Газпром" віддавав той газ в ОРДЛО, той йому хай і платить”, — їдеться у повідомлені.
Нагадаємо, "Нафтогаз" виграв арбітраж проти "Газпрому" за всіма спірними питаннями.
Як повідомляв УНН, "Нафтогаз" оцінив позитивний ефект рішень арбітражу у справах з "Газпромом" у понад 75 млрд доларів.