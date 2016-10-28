Украина не должна формально относиться к подготовке медицинских кадров - О.Спиженко

Так, по словам эксперта, в дальнейшем принятая концепция реформирования системы здравоохранения в Украине может совершенствоваться, однако начинать надо все равно с четкого плана действий.

"Почему я выступаю в секции, где у нас речь о реформе системы здравоохранения. Потому что на сегодняшний день мы как частный сектор и как люди, которые являются адвокатами Украины по привлечению инвестиций в страну, мы тем самым хотим увеличить потенциал инвестиционной привлекательности. Мы уже кричим о том, что время принимать законы и время принимать концепцию, ставить на ней печать, ставить подпись и запускать ее в жизнь. Далее будем собираться за круглым столом, модернизировать, совершенствовать и улучшать, но это будет уже в процессе работы и движения по выбранному пути", - сказал он.

О.Спиженко отметил, что для привлечения инвестиций в медицинскую сферу Украина должна не формально относиться к вопросу подготовки квалифицированных кадров и их обучения за рубежом.

"Есть такая строка в нашем бюджете, в бизнес-плане, - это подготовка персонала. Ранее мы там ставили символические цифры, для того, чтобы мы могли наш персонал научить в Германии. Это, например, месячный курс, или трехмесячный курс в Америке - для освоения техники Киберножа или лучевой терапии, или рентгенологов в Японии на оборудовании "Тошибо"... Но сейчас потребность в этом есть колоссальной (в обучении персонала - ред.). Даже до того, что приходится инвестировать в строительство медицинского училища или медицинского института, потому что другого способа подготовить себе специалиста (из наших известных медицинских учреждений) - просто нет возможности...", - сказал он и добавил, что выпускники медицинских вузов в Украине, поскольку не имеют практических знаний, не могут без дополнительной подготовки и обучения работать на должном высоком уровне.

Напомним, как сообщал УНН, отсутствие единого видения реформы здравоохранения отпугивает потенциального инвестора.