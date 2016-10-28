Украина не должна формально относиться к подготовке медицинских кадров - О.Спиженко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Если Украина стремится привлекать стратегические инвестиции в развитие отечественной медицины, то в первую очередь мы должны иметь пошаговую концепцию развития, чтобы и страна, и инвестор имели четкое представление, куда движется реформа и какие реальные цели. Более того, значительное внимание в этой концепции должен получить вопрос подготовки квалифицированных кадров. Об этом во время своего выступления на II Украинском форуме по здравоохранению сказал советник Кабинета министров, руководитель ассоциации частных клиник Украины Олег Спиженко, передает корреспондент УНН.
Так, по словам эксперта, в дальнейшем принятая концепция реформирования системы здравоохранения в Украине может совершенствоваться, однако начинать надо все равно с четкого плана действий.
"Почему я выступаю в секции, где у нас речь о реформе системы здравоохранения. Потому что на сегодняшний день мы как частный сектор и как люди, которые являются адвокатами Украины по привлечению инвестиций в страну, мы тем самым хотим увеличить потенциал инвестиционной привлекательности. Мы уже кричим о том, что время принимать законы и время принимать концепцию, ставить на ней печать, ставить подпись и запускать ее в жизнь. Далее будем собираться за круглым столом, модернизировать, совершенствовать и улучшать, но это будет уже в процессе работы и движения по выбранному пути", - сказал он.
О.Спиженко отметил, что для привлечения инвестиций в медицинскую сферу Украина должна не формально относиться к вопросу подготовки квалифицированных кадров и их обучения за рубежом.
"Есть такая строка в нашем бюджете, в бизнес-плане, - это подготовка персонала. Ранее мы там ставили символические цифры, для того, чтобы мы могли наш персонал научить в Германии. Это, например, месячный курс, или трехмесячный курс в Америке - для освоения техники Киберножа или лучевой терапии, или рентгенологов в Японии на оборудовании "Тошибо"... Но сейчас потребность в этом есть колоссальной (в обучении персонала - ред.). Даже до того, что приходится инвестировать в строительство медицинского училища или медицинского института, потому что другого способа подготовить себе специалиста (из наших известных медицинских учреждений) - просто нет возможности...", - сказал он и добавил, что выпускники медицинских вузов в Украине, поскольку не имеют практических знаний, не могут без дополнительной подготовки и обучения работать на должном высоком уровне.
Напомним, как сообщал УНН, отсутствие единого видения реформы здравоохранения отпугивает потенциального инвестора.