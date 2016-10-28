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Україна не повинна формально ставитися до підготовки медичних кадрів — О.Спіженко

Україна не повинна формально ставитися до підготовки медичних кадрів — О.Спіженко

Київ • УНН

 • 13932 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Якщо Україна прагне залучати стратегічні інвестиції в розвиток вітчизняної медицини, то першочергово ми повинні мати покрокову концепцію розвитку, аби і країна, і інвестор мали чітке уявлення, куди рухається реформа та які реальні цілі має. Більше того, значну увагу в цій концепції має отримати питання підготовки кваліфікованих кадрів. Про це під час свого виступу на II Українському форумі з охорони здоров’я сказав радник Кабінету міністрів, керівник асоціації приватних клінік України Олег Спіженко, передає кореспондент УНН.

Так, за словами експерта, у подальшому прийнята концепція реформування системи охорони здоров’я в Україні може удосконалюватися, однак починати треба все одно з чіткого плану дій.

“Чому я виступаю у секції, де у нас мова про реформу системи охорони здоров’я. Тому що на сьогоднішній день ми як приватний сектор і як люди, які є адвокатами України із залучення інвестицій в країну, ми тим самим хочемо збільшити потенціал інвестиційної привабливості. Ми вже кричимо про те, що час приймати закони і час приймати концепцію, ставити на ній печатку, ставити підпис і запускати її в життя. Далі будемо збиратися за круглим столом, модернізувати, удосконалювати і поліпшувати, але це буде вже в процесі роботи і руху по обраному шляху”, — сказав він.

С.Спіженко наголосив на тому, що задля залучення інвестицій у медичну сферу Україна повинна не формально ставитися до питання підготовки кваліфікованих кадрів та їх навчання за кордоном.

“Є такий рядок у нашому бюджеті, в бізнес-плані, — це підготовка персоналу. Раніше ми там ставили символічні цифри, для того, аби ми могли наш персонал навчити у Німеччині. Це, наприклад, місячний курс, чи трьохмісячний курс в Америці — для освоєння техніки Кіберножа чи променевої терапії, чи рентгенологів в Японії на обладнанні „Тошибо“... Але зараз потреба у цьому є колосальною (у навчанні персоналу — ред.). Навіть до того, що приходиться інвестувати у будівництво медичного училища чи медичного інституту, тому що іншого способу підготувати собі фахівця (із наших відомих медичних закладів) — просто немає можливості...”, — сказав він і додав, що випускники медичних ВНЗ в Україні, оскільки не мають практичних знань, не можуть без додаткової підготовки та навчань працювати на належному високому рівні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, відсутність єдиного бачення реформи охорони здоров’я відлякує потенційного інвестора.

Українські Національні Новини

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