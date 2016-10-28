Україна не повинна формально ставитися до підготовки медичних кадрів — О.Спіженко

Так, за словами експерта, у подальшому прийнята концепція реформування системи охорони здоров’я в Україні може удосконалюватися, однак починати треба все одно з чіткого плану дій.

“Чому я виступаю у секції, де у нас мова про реформу системи охорони здоров’я. Тому що на сьогоднішній день ми як приватний сектор і як люди, які є адвокатами України із залучення інвестицій в країну, ми тим самим хочемо збільшити потенціал інвестиційної привабливості. Ми вже кричимо про те, що час приймати закони і час приймати концепцію, ставити на ній печатку, ставити підпис і запускати її в життя. Далі будемо збиратися за круглим столом, модернізувати, удосконалювати і поліпшувати, але це буде вже в процесі роботи і руху по обраному шляху”, — сказав він.

С.Спіженко наголосив на тому, що задля залучення інвестицій у медичну сферу Україна повинна не формально ставитися до питання підготовки кваліфікованих кадрів та їх навчання за кордоном.

“Є такий рядок у нашому бюджеті, в бізнес-плані, — це підготовка персоналу. Раніше ми там ставили символічні цифри, для того, аби ми могли наш персонал навчити у Німеччині. Це, наприклад, місячний курс, чи трьохмісячний курс в Америці — для освоєння техніки Кіберножа чи променевої терапії, чи рентгенологів в Японії на обладнанні „Тошибо“... Але зараз потреба у цьому є колосальною (у навчанні персоналу — ред.). Навіть до того, що приходиться інвестувати у будівництво медичного училища чи медичного інституту, тому що іншого способу підготувати собі фахівця (із наших відомих медичних закладів) — просто немає можливості...”, — сказав він і додав, що випускники медичних ВНЗ в Україні, оскільки не мають практичних знань, не можуть без додаткової підготовки та навчань працювати на належному високому рівні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, відсутність єдиного бачення реформи охорони здоров’я відлякує потенційного інвестора.