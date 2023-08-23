Украина не согласится на какой-либо гибридный трибунал - ОП

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"Основной, самой легитимной и действительно авторитетной для Украины остается модель создания международного трибунала на основе принятия резолюции Генассамблеи ООН и соглашения между Украиной и ООН. Эту версию Украина адвокатирует и продолжит адвокатировать дальше в рамках Координационной группы", - написал Смирнов в Facebook.

Заместитель руководителя ОП отметил, что несмотря на "скептические настроения других стран, мы считаем, что именно такой сценарий является быстрым и однозначно наиболее эффективным инструментом реализации международного права".

"Украина не согласится на какой-либо гибридный формат трибунала, где рассматривается его создание как части украинской судебной системы. Причин более чем достаточно: кроме необходимости внесения изменений в Конституцию Украины, что невозможно во время военного положения, риск сужения юридической оценки преступления агрессии до уровня вооруженного конфликта двух стран очевиден. Преступление агрессии, которое совершает российское высшее политическое и военное руководство против Украины, - это преступление против всего цивилизованного мира. Нам не нужно решение трибунала именем Украины - оно нужно именем цивилизованного мира", - подчеркнул Смирнов.

Детали

Смирнов указал при этом, что новость о том, что "украинская власть признала, что не сможет заручиться поддержкой для предложенного ею формата трибунала на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, при этом согласилась на несколько видоизмененный формат так называемого гибридного трибунала" на днях полетела "как гром среди ясного неба".

Он отметил, что "естественно, что в ходе дискуссий возникают различные варианты и опции". "Одной из них является опция интернационализированного трибунала, когда он создается в другой стране, правовая система которой заслуживает доверия с последующим голосованием в ГА ООН в поддержку созданного интернационализированного трибунала", - указал чиновник.

"Следующие заседания Core Group запланированы на сентябрь, обсуждения продолжаются. Мы действительно хотим скорейшего запуска и работы международного трибунала, решения которого поднимут с колен давно "уставшую" доктрину международного права. Мы хотим наказания за преступление агрессии", - указал заместитель руководителя ОП.

Дополнение

В Гааге открыли Международный центр по расследованию российского вторжения в Украину.