Україна не погодиться на будь-який гібридний трибунал - ОП

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"Основною, найбільш легітимною і дійсно авторитетною для України залишається модель створення міжнародного трибуналу на основі ухвалення резолюції Генасамблеї ООН та угоди між Україною та ООН. Цю версію Україна адвокатує і продовжить адвокатувати далі в рамках Координаційної групи", - написав Смирнов у Facebook.

Заступник керівника ОП наголосив, що попри "скептичні настрої інших країн, ми вважаємо, що саме такий сценарій є швидким і однозначно найбільш ефективним інструментом реалізації міжнародного права".

"Україна не погодиться на будь-який гібридний формат трибуналу, де розглядається його створення як частини української судової системи. Причин більш, ніж достатньо: окрім необхідності внесення змін до Конституції України, що неможливо під час воєнного стану, ризик звуження юридичної оцінки злочину агресії до рівня збройного конфлікту двох країн очевидний. Злочин агресії, який вчиняє російське вище політичне та військове керівництво проти України - це злочин проти всього цивілізованого світу. Нам не потрібно рішення трибуналу іменем України - воно потрібне іменем цивілізованого світу", - підкреслив Смирнов.

Деталі

Смирнов вказав при цьому, що новина про те, що "українська влада визнала, що не зможе заручитись підтримкою для запропонованого нею формату трибуналу на основі резолюції Генеральної Асамблеї ООН, натомість погодилась на дещо видозмінений формат так званого гібридного трибуналу" днями полетіла "як грім серед ясного неба".

Він зауважив, що "природно, що в ході дискусій виникають різні варіанти та опції". "Однією з них є опція інтернаціоналізованого трибуналу, коли він створюється в іншій країні, правова система якої заслуговує на довіру з подальшим голосуванням в ГА ООН на підтримку створеного інтернаціоналізованого трибуналу", - вказав посадовець.

"Наступні засідання Core Group заплановані на вересень, обговорення тривають. Ми дійсно хочемо якнайшвидшого запуску та роботи міжнародного трибуналу, рішення якого піднімуть з колін давно "втомлену" доктрину міжнародного права. Ми хочемо покарання за злочин агресії", - вказав заступник керівника ОП.

Доповнення

У Гаазі відкрили Міжнародний центр із розслідування російського вторгнення в Україну.