Украина не позволит Кремлю использовать верующих в своих играх - вице-премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украина не позволит России использовать украинских верующих в своих играх. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.
"Очень тревожные заявления Кремля и Русской Православной Церкви. В последний раз, когда Путин решил "защитить" украинских граждан, он начал военное вторжение в Украину. Свобода вероисповедания полностью уважается в Украине. Мы не позволим России использовать украинских верующих в своих играх", - заявила Климпуш-Цинцадзе.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что "инициаторы нового церковного проекта в Украине грубо вмешиваются в церковную жизнь, напоминая тем самым безбожников, которые преследовали священников и верующих в XX веке".