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Україна не дозволить Кремлю використовувати віруючих у своїх іграх - віце-прем'єр

Київ • УНН

 • 10656 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Україна не дозволить Росії використовувати українських віруючих у своїх іграх. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.

"Дуже тривожні заяви Кремля і Російської Православної Церкви. В останній раз, коли Путін вирішив "захистити" українських громадян, він почав військове вторгнення в Україну. Свобода віросповідання повністю поважається в Україні. Ми не дозволимо Росії використовувати українських віруючих у своїх іграх", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що "ініціатори нового церковного проекту в Україні грубо втручаються в церковне життя, нагадуючи тим самим безбожників, які переслідували священиків і віруючих в XX столітті".

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