Україна не дозволить Кремлю використовувати віруючих у своїх іграх - віце-прем'єр

"Дуже тривожні заяви Кремля і Російської Православної Церкви. В останній раз, коли Путін вирішив "захистити" українських громадян, він почав військове вторгнення в Україну. Свобода віросповідання повністю поважається в Україні. Ми не дозволимо Росії використовувати українських віруючих у своїх іграх", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що "ініціатори нового церковного проекту в Україні грубо втручаються в церковне життя, нагадуючи тим самим безбожників, які переслідували священиків і віруючих в XX столітті".