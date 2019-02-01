Україна не дозволить Кремлю використовувати віруючих у своїх іграх - віце-прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Україна не дозволить Росії використовувати українських віруючих у своїх іграх. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.
"Дуже тривожні заяви Кремля і Російської Православної Церкви. В останній раз, коли Путін вирішив "захистити" українських громадян, він почав військове вторгнення в Україну. Свобода віросповідання повністю поважається в Україні. Ми не дозволимо Росії використовувати українських віруючих у своїх іграх", - заявила Климпуш-Цинцадзе.
Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що "ініціатори нового церковного проекту в Україні грубо втручаються в церковне життя, нагадуючи тим самим безбожників, які переслідували священиків і віруючих в XX столітті".