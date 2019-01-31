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Путін порівняв ПЦУ з безбожниками ХХ століття

Путін порівняв ПЦУ з безбожниками ХХ століття

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив, що ініціатори нового церковного проекту на Україні грубо втручаються в церковне життя, нагадуючи тим самим безбожників, які переслідували священиків і віруючих в XX столітті. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"По суті, відбувається грубе втручання в церковне життя, його ініціатори немов вчилися у безбожників минулого століття, які виганяли віруючих з храмів, труїли і переслідували священнослужителів", - заявив Путін, говорячи про церковне питання щодо України.

Раніше УНН повідомляв, що Патріарх Кирило сподівається, що зможе відвідати Україну.

Нагадаємо, сьогодні набув чинності закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП в ПЦУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РПЦ заявили, що УПЦ МП може звернутися до ЄСПЛ

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