Путін порівняв ПЦУ з безбожниками ХХ століття
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив, що ініціатори нового церковного проекту на Україні грубо втручаються в церковне життя, нагадуючи тим самим безбожників, які переслідували священиків і віруючих в XX столітті. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"По суті, відбувається грубе втручання в церковне життя, його ініціатори немов вчилися у безбожників минулого століття, які виганяли віруючих з храмів, труїли і переслідували священнослужителів", - заявив Путін, говорячи про церковне питання щодо України.
Раніше УНН повідомляв, що Патріарх Кирило сподівається, що зможе відвідати Україну.
Нагадаємо, сьогодні набув чинності закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП в ПЦУ.
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