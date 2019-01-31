Путін порівняв ПЦУ з безбожниками ХХ століття

КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив, що ініціатори нового церковного проекту на Україні грубо втручаються в церковне життя, нагадуючи тим самим безбожників, які переслідували священиків і віруючих в XX столітті. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.