Путин сравнил ПЦУ с безбожниками ХХ века

"По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь, его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей", - заявил Путин, говоря о церковном вопросе касательно Украины.



Ранее УНН сообщал, что Патриарх Кирилл надеется, что сможет посетить Украину.

Напомним, сегодня вступил в силу закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП в ПЦУ.



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