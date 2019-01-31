Путин сравнил ПЦУ с безбожниками ХХ века
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Президент России Владимир Путин заявил, что инициаторы нового церковного проекта на Украине грубо вмешиваются в церковную жизнь, напоминая тем самым безбожников, преследовавших священников и верующих в XX веке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь, его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей", - заявил Путин, говоря о церковном вопросе касательно Украины.
Ранее УНН сообщал, что Патриарх Кирилл надеется, что сможет посетить Украину.
Напомним, сегодня вступил в силу закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП в ПЦУ.
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