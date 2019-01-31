Патриарх Кирилл надеется, что сможет посетить Украину

"Я надеюсь на то, что Господь сподобит меня еще на то, чтобы посетить Украину. Политическая ситуация и конъюнктура - это такие скоропроходящие явления. Сегодня - одни политические силы, потом другие… У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской церкви, который сегодня героически отстаивает каноническое православие", - сказал патриарх.

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Глава РПЦ выразил уверенность, что "духовное, культурное, цивилизационное единство россиян и украинцев сильнее, чем временные политические схемы и модели, которые работают на разрушение этого единства".

Патриарх выразил мнение, что лучше всего происходящее в мировом православии в связи с действиями Константинополя в Украине характеризует слово "кризис".

"Где раскол, там злоба. Мы же видим это: захваты храмов, избиения священников… Может ли слово Божие и правда Божия распространяться при помощи насилия, обмана, при помощи опоры на политические силы, может ли воля Божия распространяться при помощи той или иной политической партии? Да никогда", - сказал он.

Напомним, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл предрекает "кровавые конфликты" вследствие требования переименовать Украинскую православную церковь Московского патриархата.