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Патріарх Кирило сподівається, що зможе відвідати Україну

Патріарх Кирило сподівається, що зможе відвідати Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Глава Російської православної церкви патріарх Кирило сподівається, що зможе відвідати Києво-Печерську лавру і зустрітися з віруючими УПЦ. Про це повідомляє УНН, посилаючись на ТАСС.

"Я сподіваюся на те, що Господь сподобив мене ще на те, щоб відвідати Україну. Політична ситуація і кон'юнктура - це такі скороминущі явища. Сьогодні - одні політичні сили, потім інші ... У мене зберігається надія, що я зможу помолитися в Києво-Печерській лаврі, зустрітися зі своїм віруючим народом, з єпископатом Української церкви, який сьогодні героїчно відстоює канонічне православ'я", - сказав патріарх.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РПЦ вважають, що "підтримка розколу в Україні - тільки згуртувала віруючих УПЦ МП"

Глава РПЦ висловив упевненість, що "духовна, культурна, цивілізаційна єдність росіян і українців сильніше, ніж тимчасові політичні схеми і моделі, які працюють на руйнування цієї єдності".

Патріарх висловив думку, що краще за все те, що відбувається в світовому православ'ї в зв'язку з діями Константинополя в Україні характеризує слово "криза".

"Де розкол, там злість. Ми ж бачимо це: захоплення храмів, побиття священиків ... Чи може слово Боже і правда Божа поширюватися за допомогою насильства, обману, за допомогою опори на політичні сили, чи може воля Божа поширюватися за допомогою тієї чи іншої політичної партії? Та ніколи", - сказав він.

Нагадаємо, глава Російської православної церкви патріарх Кирило передрікає "криваві конфлікти" внаслідок вимоги перейменувати Українську православну церкву Московського патріархату.

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