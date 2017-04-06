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Украина назвала МВФ условия ослабления санкций относительно российских банков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украина может ослабить ограничения в отношении российских банков в случае улучшения ситуации безопасности. Об этом говорится в дополнительном письме о намерениях на имя директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, опубликованного на официальном сайте Минфина, передает УНН.

В письме о намерениях говорится, что последние события вызвали мощную негативную общественную реакцию на деятельность в Украине государственных российских банков.

“Ради интересов национальной безопасности мы наложили ограничения на проведение операций этими банками со своими материнскими учреждениями и сообщили о таких мерах Исполнительный Совет МВФ ... Мы ослабим эти ограничения, только ситуация с безопасностью позволит это сделать”, — отмечается в документе.

Кроме того, в письме также сообщается, что украинское правительство остается решительно настроенным прибегать при необходимости к соответствующим мерам, чтобы защитить стабильность финансовой системы.

Напомним, Национальный банк Украины по решению СНБО ввел санкции против отделений российских банков в Украине.

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