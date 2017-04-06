Україна назвала МВФ умови послаблення санкцій щодо російських банків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Україна може ослабити обмеження щодо російських банків в разі покращення безпекової ситуації. Про це йдеться у додатковому листі про наміри на ім’я директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, опублікованого на офіційному сайті Мінфіну, передає УНН.
У листі про наміри йдеться про те, що останні події викликали потужну негативну громадську реакцію на діяльність в Україні державних російських банків.
“Заради інтересів національної безпеки ми наклали обмеження на проведення операцій цими банками зі своїми материнськими установами і повідомили про такі заходи Виконавчу Раду МВФ... Ми послабимо ці обмеження, щойно безпекова ситуація дозволить це зробити”, — зазначається у документі.
Крім того, у листі також повідомляється, що український уряд залишається рішуче налаштованим вдаватися, за необхідності, до відповідних заходів, аби захистити стабільність фінансової системи.
Нагадаємо, Національний банк України за рішенням РНБО увів санкції проти відділень російських банків в Україні.