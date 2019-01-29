Украина догоняет Бразилию на европейском рынке курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Украина не сбавляет темпов экспорта курятины в ЕС. Об этом свидетельствуют обновленные данные Европейской комиссии, передает УНН.
За год Украина увеличила поставки на 54%. В январе-ноябре 2018 года украинские птичники экспортировали 115 тыс. тонн курятины.
Сегодня Украина - в тройке лидеров по экспорту мяса птицы в ЕС. Первое и второе место занимает Таиланд и Бразилия соответственно.
За 11 месяцев 2018 года страны экспортировали 286 тыс. тонн и 280 тыс. тонн мяса птицы соответственно. Рост экспорта таиландской курятины в ЕС составил 16,3%, бразильской - упал на 25,5%.
Таким образом, пока Бразилия сбавляет, Украина - наращивает темпы экспорта курятины в ЕС. За год разрыв по поставкам между двумя странами сократился почти в 2 раза - с 302 тыс. тонн до 165 тыс тонн, в пользу Украины.
Украинским рынком курятины интересуется не только Европа, но и Америка. Не так давно Минсельхоз США сделал обзор отрасли, определив ключевых игроков на отечественном рынке.
Пальму первенства американцы отдали компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП), которая по праву является крупнейшим производителем курятины в стране.
"МХП - вертикально интегрированная компания, которая выращивает зерно, сою и подсолнух, перерабатывает их на собственных комбикормовых заводах, производит инкубированные яйца и бройлеров. Компания также контролирует технологию убоя птицы, ее обработку и дальнейшее распространение", - говорится в отчете профильного ведомства США.
Они также указывают, что основная производственная площадка МХП - Винницкая птицефабрика. МХП непрерывно работает над увеличением ее мощностей.
За границей офисы агрохолдинга действуют в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Крымские активы компании были проданы в 2017 году. А доступ МХП к европейскому рынку обеспечивают перерабатывающие заводы компании, расположенные в Нидерландах и Словакии, сказано в докладе США.
В целом, Минсельхоз США отметил высокую эффективность МХП на внешних рынках в 2018 году и прогнозируют позитивную динамику на 2019 год.
Напомним, экспорт МХП составляет 88% от общего обьема поставок украинской курятины заграницу.