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Украина догоняет Бразилию на европейском рынке курятины

Украина догоняет Бразилию на европейском рынке курятины

Киев  •  УНН

 • 13310 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Украина не сбавляет темпов экспорта курятины в ЕС. Об этом свидетельствуют обновленные данные Европейской комиссии, передает УНН.

За год Украина увеличила поставки на 54%. В январе-ноябре 2018 года украинские птичники экспортировали 115 тыс. тонн курятины.

Сегодня Украина - в тройке лидеров по экспорту мяса птицы в ЕС. Первое и второе место занимает Таиланд и Бразилия соответственно.

За 11 месяцев 2018 года страны экспортировали 286 тыс. тонн и 280 тыс. тонн мяса птицы соответственно. Рост экспорта таиландской курятины в ЕС составил 16,3%, бразильской - упал на 25,5%.

Таким образом, пока Бразилия сбавляет, Украина - наращивает темпы экспорта курятины в ЕС. За год разрыв по поставкам между двумя странами сократился почти в 2 раза - с 302 тыс. тонн до 165 тыс тонн, в пользу Украины.

Украинским рынком курятины интересуется не только Европа, но и Америка. Не так давно Минсельхоз США сделал обзор отрасли, определив ключевых игроков на отечественном рынке.

Пальму первенства американцы отдали компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП), которая по праву является крупнейшим производителем курятины в стране.

"МХП - вертикально интегрированная компания, которая выращивает зерно, сою и подсолнух, перерабатывает их на собственных комбикормовых заводах, производит инкубированные яйца и бройлеров. Компания также контролирует технологию убоя птицы, ее обработку и дальнейшее распространение", - говорится в отчете профильного ведомства США.

Они также указывают, что основная производственная площадка МХП - Винницкая птицефабрика. МХП непрерывно работает над увеличением ее мощностей.

За границей офисы агрохолдинга действуют в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Крымские активы компании были проданы в 2017 году. А доступ МХП к европейскому рынку обеспечивают перерабатывающие заводы компании, расположенные в Нидерландах и Словакии, сказано в докладе США.

В целом, Минсельхоз США отметил высокую эффективность МХП на внешних рынках в 2018 году и прогнозируют позитивную динамику на 2019 год.

Напомним, экспорт МХП составляет 88% от общего обьема поставок украинской курятины заграницу.

Украинские Национальные Новости

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