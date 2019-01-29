Україна наздоганяє Бразилію на європейському ринку курятини

За рік Україна збільшила поставки на 54%. У січні-листопаді 2018 року українські пташники експортували 115 тис. тонн курятини.

Сьогодні Україна - в трійці лідерів з експорту м'яса птиці в ЄС. Перше і друге місце займає Таїланд і Бразилія відповідно.

За 11 місяців 2018-го країни експортували 286 тис. тонн і 280 тис. тонн м'яса птиці відповідно. Зростання експорту таїландської курятини в ЄС становило 16,3%, бразильської - впало на 25,5%.

Таким чином, поки Бразилія зменшує, Україна - нарощує темпи експорту курятини в ЄС. За рік розрив з постачання між двома країнами скоротився майже в 2 рази - з 302 тис. тонн до 165 тис тонн, на користь України.

Українським ринком курятини цікавиться не тільки Європа, але й Америка. Не так давно Мінсільгосп США зробив огляд галузі, визначивши ключових гравців на вітчизняному ринку.

Пальму першості американці віддали компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП), яка по праву є найбільшим виробником курятини в країні.

"МХП - вертикально інтегрована компанія, яка вирощує зерно, сою і соняшник, переробляє їх на власних комбікормових заводах, виробляє інкубовані яйця і бройлерів. Компанія також контролює технологію забою птиці, її обробку та подальше поширення", - йдеться в звіті профільного відомства США.

Вони також вказують, що основний виробничий майданчик МХП - Вінницька птахофабрика. МХП безперервно працює над збільшенням її потужностей.

За кордоном офіси агрохолдингу діють в країнах Близького Сходу і Північної Африки. Кримські активи компанії були продані в 2017 році. А доступ МХП до європейського ринку забезпечують переробні заводи компанії, розташовані в Нідерландах і Словаччині, сказано в доповіді США.

В цілому, Мінсільгосп США відзначив високу ефективність МХП на зовнішніх ринках у 2018 році і прогнозують позитивну динаміку на 2019 рік.

Нагадаємо, експорт МХП становить 88% від загального обсягу поставок української курятини за кордон.